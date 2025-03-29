Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de gıda imalathanesinin deposu yandı

        ŞIRNAK'ta Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde bir gıda imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de gıda imalathanesinin deposu yandı
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta Cizre Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gıda imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Cizre Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir gıda imalathanesinin deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Şırnak'ta yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Bakan Bayraktar, üniversite öğrencileriyle "Koca Yusuf" sondaj kulesine çık...
        Bakan Bayraktar, üniversite öğrencileriyle "Koca Yusuf" sondaj kulesine çık...
        Bakan Bayraktar: Gabar, Türkiye'nin petrol üssü oldu
        Bakan Bayraktar: Gabar, Türkiye'nin petrol üssü oldu
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'daki petrol sahasında kon...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'daki petrol sahasında kon...
        Silopi'de lise öğrencileri ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı
        Silopi'de lise öğrencileri ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı