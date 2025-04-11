Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çoban cinayetine 2 tutuklama

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Arslan'ın (19) hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta çoban cinayetine 2 tutuklama
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Arslan’ın (19) hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

        Olay, 9 Nisan’da akşam saatlerinde İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe Mezrası'ndaki Kuvak mera alanında meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru gidip, arama yaptı. Aslan, bıçaklanmış halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aslan’ın çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kamil Aslan’ın cenazesi, İdil Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, S.A., A.A. ve T.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve A.A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçi özel güvenlik bölgesi' ilan e...
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçi özel güvenlik bölgesi' ilan e...
        Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tu...
        Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tu...
        Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı
        Şırnak Valiliği, zirai don uyarısı yaptı
        Şırnak Valiliği, zirai don uyarısı yaptı
        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak'ta, "Güçlükonak'ta Sağlık Turizmi Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda şerit saha temizleme çalışması