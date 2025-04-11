Şırnak'ta çoban cinayetine 2 tutuklama

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Arslan’ın (19) hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Olay, 9 Nisan’da akşam saatlerinde İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe Mezrası'ndaki Kuvak mera alanında meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru gidip, arama yaptı. Aslan, bıçaklanmış halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aslan’ın çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kamil Aslan’ın cenazesi, İdil Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, S.A., A.A. ve T.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve A.A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.