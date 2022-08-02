GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu (41) şehit oldu.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Mehmetoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı.

Daha sonra şehidin cenazesi, Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde defnedilmek üzere uğurlandı.

Törene Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve şehidin ailesi ile silah arkadaşları katıldı.

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