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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, gazetecilerle bir araya geldi

AA

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, gazetecilerle bir araya geldi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mirza Tetik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilde hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tetik, kentte kaliteli eğitim hizmeti sunulması için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Çalışmalarda eğitimin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Tetik, "İlimizde örgün eğitimde 709 okulda, 6 bin 85 derslikte, 9 bin 221 öğretmen görev yapmakta, 183 bin 728 öğrenci öğrenim görmektedir. Meslek liselerimizde yöresel şal-şepik, mobilya, metal, bilişim, el sanatları ve daha birçok alanda üretim yapılmaktadır. Meslek liseleri fabrika gibi çalışmakta olup yıllık ciroları 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl hedefimiz 7 milyondur. Gençlerimizin istihdamına katkı sunmak ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında son 3 yıldır son sıralarda yer aldığını ifade eden Tetik, 5 yıl içerisinde ülke genelinde ilk 50'ye girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Tetik, yerel, ulusal ve uluslararası projelerde ilk 10 il arasında yer almak istediklerini dile getirerek, "TEKNOFEST, Erasmus, GAP İnovasyon, zeka oyunları gibi projelere öğretmen ve öğrencilerimizin dahil olmasını hedeflemekteyiz. Projelerimizi en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.


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