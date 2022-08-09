Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Silopi'de "Diyabet, Hipertansiyon ve Otizm Farkındalık" semineri yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle özel bir okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Mahsun Taşkın ve psikolog Berfin Koç, katılımcılara diyabet, hipertansiyon ve otizmle ilgili sunum yaptı.

Seminerde bilgilendirici broşür de dağıtılırken, katılımcıların soruları da yanıtlandı.



Programa, Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







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