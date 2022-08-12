Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 29 bin 325 yolcuya hizmet verdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 29 bin 325 yolcuya hizmet verdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü temmuz ayına ait istatistikleri açıkladı.



Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda temmuzda iç hat yolcu trafiği 29 bin 325 oldu. Temmuz ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 624 olarak gerçekleşti. Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise 325 ton oldu.

Bu yılın ilk 7 ayı toplamında yolcu trafiği 174 bin 545, uçak trafiği 3 bin 393, yük trafiği ise 1779 ton olarak gerçekleşti.







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