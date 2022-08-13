Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

AA

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen Bölgesel Triatlon Ligi’nin 14. bölge birinci etap yarışları Şırnak’ta yapıldı.

Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen yüzme ve koşu yarışmalarında mücadele etti.

"Minik", "genç", "yıldızlar" ve "elit" kategorilerinde toplam 35 sporcu önce yüzdü daha sonra parkurda koştu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara katılım belgesi verildi.


- "Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim"

TTF Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, AA muhabirine, ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde triatlon yapıldığını ifade ederek, yarışlara kent genelinden 35 sporcunun katıldığını söyledi.

Şimşek, amaçlarının triatlonu bölgelere yayıp buradan çıkan sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bölgesel yarışmaların ardından dereceye giren sporcuları federasyon olarak Ayvalık Cunda'da ağırlayacaklarını anlatan Şimşek, burada Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini ifade etti.

Şimşek, "Gördüğümüz kadarıyla çok iyi yüzen ve koşan sporcular var. Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim. Burada olmaktan çok mutlu olduk. Yarın da bu karşılaşmaların 2'nci ayağını Batman'da yapacağız." dedi.

Yarışmaya katılan Seyithan Kargün, yüzmeyi çok sevdiğini, bu yarışmada kendi yaş kategorisinde birinci olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kargün, bunun farklı bir branş olduğunu dile getirerek, "İnşallah daha güzel dereceler elde ederim. Türkiye finallerine katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı
Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Şırnak Valisi Bilgin, İdil'deki zeytin ve fıstık bahçelerinde incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Bilgin, İdil'deki zeytin ve fıstık ...
İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 29 bin 325 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı temmuz ayında 29 ...
Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi
YEREL HABERLER Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve ...
Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor
YEREL HABERLER Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.