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Mem u Zin'den etkilenip, evlilik yıl dönümlerinde Çin'den Cizre'ye geldiler

AA

Mem u Zin'den etkilenip, evlilik yıl dönümlerinde Çin'den Cizre'ye geldiler

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Mem ile Zin'in aşkından etkilenerek bu destansı öykünün yaşandığı toprakları ziyaret etmek isteyen çift, Şanghay'dan kilometrelerce yol kat ederek Cizre'ye geldi.

Şanghay Sosyal Bilimler Akademisinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Neng Dong, 5 yıl önce Müslüman olmaya karar vererek, ismini Nurettin olarak değiştirdi.

Dong, akademik çalışmaları sırasında, Cizre'de 1450-1451 yıllarında yaşanan, birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki genç olan Mem ile Zin'in trajik öyküsünü kaleme alan Ahmed-i Hani'nin eserini inceledi.

Ahmed-i Hani'nin manzum bir eser olarak yazıya geçirilen, Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusçaya çevrilen bu eserini Çinceye uyarlamaya karar veren Dong, 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyadan tanıştığı Suudi Arabistan doğumlu Türk asıllı Yumna Bayraktar ile geçen yıl evlenen Dong, eşi ile evlilik yıl dönümlerini aşk öyküsünden etkilendikleri Mem u Zin'in türbesinin de bulunduğu Cizre'de geçirmeye karar verdi. Çift, Sur Mahallesi'ndeki Mem u Zin Türbesi'ni ziyaret etti.

- "Bu ziyaret bizim için çok kıymetli"

Nurettin Dong, AA muhabirine eşiyle Mem ile Zin'in hikayesinden çok etkilendiklerini anlattı.

Dong, "Evliliğimizin 1. yılı ve bu ziyaret bizim için çok kıymetli. Mem u Zin'in kabrini ziyaret ederken çok derin hisler yaşadım. İki aşık sevgileriyle insanlığa güzel dersler verdi. Eserdeki 2 bin 500 beyitin Çinceye çevirisini yaptım. Bu çalışmanın daha fazla tanınmasına vesile olacağı için heyecanlıyım." dedi.

Yumna Dong da evlilik yıl dönümlerini büyük bir aşk öyküsünün yaşandığı Cizre'de, Mem u Zin Türbesi'ni ziyaret ederek geçirmeye karar verdiklerini belirtti.

Eşinin bu destansı aşk öyküsü ile ilgili çalışma yürüttüğünü, bu nedenle öykünün çok ilgilerini çektiğini aktaran Dong, "Mem u Zin birbirlerini çok sevip, kavuşamamışlar ama çok şükür biz kavuştuk. Rabb'im tüm sevenleri kavuştursun." ifadelerini kullandı.

- "Nurettin'e 'Mem', Yumna'ya da 'Zin' ismini koyduk"

Dong çiftine ilçedeki gezileri boyunca rehberlik yapan Abdulaziz Bilge, Çin'den Mem u Zin Türbesi için geldiklerini duyunca çok şaşırdıklarını, kendilerini iki gün evlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Çifte ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdiklerini belirten Bilge, "Nurettin Dong, Mem u Zin eserini Çinceye çevirmiş. Cizreliler olarak çok sevindik, gurur duyduk. Onları çok sevdik. Bir kez daha geleceklerini söylediler. Bundan sonraki projeleri arasında Molla Ahmed-i Ceziri ve Süleyman Çelebi'nin eserleri ile ilgili çalışma yapmak olduğunu belirtti. Nurettin'e 'Mem', Yumna'ya da 'Zin' ismini koyduk." diye konuştu.

Vatandaşlardan Emin Evret de çiftin kilometrelerce yol kat ederek geldikleri Cizre'de evlilik yıl dönümlerini kutlamasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Evret, "Nurettin Dong'un Mem u Zin'i Çinceye çevirmesi ve orada tanıtımına vesile olması bizleri sevindirdi, mutlu etti." dedi.

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