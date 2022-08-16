Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 8-14 Ağustos'ta çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 36 şüpheli yakalandı, aramalarda, 19,59 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 897 paket sigara, 20 kilogram çay, 15 cep telefonu ile 12 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi ilçesinde neolitik döneme ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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