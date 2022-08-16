Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı olmak üzere 11'i serbest bırakıldı, bir şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

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