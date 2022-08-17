GÜNCELLEME- Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği baraj gölünde cesedi bulunan gencin cenazesi toprağa verildi

Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan Baykır'ın cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hastane morgundan ailesi tarafından alınan ve Ortabağ köyüne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.