Cizre'de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullar denetlendi

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ziya Suluyer, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında okullarda denetim yaptı.



Suluyer, beraberinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Ay ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü Ahmet Gümüş ile "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında çalışma yürütülen İstiklal, Mehmet Akif Ersoy ile Konak ilk ve ortaokullarını gezdi.

Yapılan incelemelerin ardından Suluyer, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.