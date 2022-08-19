Cizreli milli sporculardan Gençlik Spor İl Müdürü Ayar'a ziyaret

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ŞIRNAK (AA) - Cizreli milli sporcular Medeni Çelik ve Baran Çelik, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile bir araya geldi.

Ayar, boks, wushu kung fu, kick boks ve muay thai branşlarında daha önce ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden sporcular ile antrenörleri Cudi Çelik ve Vedat İdiz'i makamında kabul etti.



Ayar, sporcuları tebrik etti.

Milli sporcuların kazandıkları başarılardan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Ayar, şöyle dedi:

"Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda hem ülkemizi hem bölgemizi hem de Şırnak'ı büyük bir başarıyla temsil ettikleri gibi yeteneklerini de ortaya koymuş oldular. Bu vesileyle sporcularımıza bundan sonraki turnuvalarda da üstün başarı dilerim. Her zaman ve her yerde sporcularımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz."

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