Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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