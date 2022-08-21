GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta Hezil Çayı'nda cesedi bulunan genç kızın katil zanlısı tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, ailesinin 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yaptığı, cesedi Hezil Çayı'nda bulunan 17 yaşındaki F.B'nin katil zanlısı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan A.B. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce, F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine, ailesi, durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, genç kızın cesedini, Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ailesi tarafından hastaneden alınan cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada genç kızın yakınları mezarlıkta gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, A.B. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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