Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.