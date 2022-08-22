Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.



Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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