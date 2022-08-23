Şırnaklı gençler belediyenin açtığı merkezin katkısıyla üniversiteli oldu

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN/FARUK KÜÇÜK - Şırnak Belediyesi bünyesinde geçen yıl hizmete açılan Mesleki Eğitim Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 120 öğrenciden 93'ü üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Atatürk Mahallesi'nde 2 bin metrekare alanda hizmet veren 7 derslikte 23 öğretmenin eğitim desteği sunduğu merkezde, yaklaşık 15 bin kaynak kitap, 350 metrekarelik kütüphane ve çok amaçlı salonlar yer alıyor.

Merkezde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile YKS'ye yönelik eğitim desteği sunulurken, gençlere yönelik enstrüman ve el sanatları kursu da veriliyor.

Belediyenin sağladığı bu imkanla özellikle kalabalık ailelere mensup, evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan gençler, sessiz bir ortamda ders çalışma ve ücretsiz eğitim desteği görme imkanına kavuştu.

Gençlerden 3'ü tıp, 8'i mühendislik, 1'i diş hekimliği, 3'ü hukuk fakültesi, 78'i de üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti.

- "Buranın avantajı imkanı olmayan öğrencilere olanak sağlaması"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Fatma Uslu, AA muhabirine, evde ders çalışma imkanı olmadığı için merkezi tercih ettiğini ve çok güzel bir ortamda sınava hazırlandığını söyledi.

Uslu, "Buranın bize en çok avantajı, imkanı olmayan öğrencilere olanak sağlaması. Sessiz ve disiplinli bir yer. Kimse birbirini rahatsız etmiyor, hocalar bu konuda çok dikkatli davranıyor." dedi.

- "Başarı için her şey burada mevcut"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Harun Altan da Şırnak Belediyesinin sunduğu eğitim desteğiyle sınava hazırlandığını belirtti.

Altan, "Disiplinli bir yer. Ücretsiz olarak bu imkandan yararlandık. Başarı için her şey burada mevcut. Belediye Başkanımıza bize sağladığı bu imkandan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Üniversiteyi kazanan abla ve ağabeylerimin izinden gitmek istiyorum"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Nergis Söğüçen de bu yıl istediği bölümü kazanamadığını, arkadaşlarının tavsiyesi ile geldiği merkezde alacağı eğitim desteğiyle yeniden sınava gireceğini söyledi. Söğüçen, şöyle devam etti:

"Bu yıl üniversiteyi kazanan abla ve ağabeylerimin izinden gitmek istiyorum. Burada düzenli ve disiplinli bir ortamımız var. Hedefim diş hekimliğini kazanmak. Bu ortamda kazanacağıma inanıyorum. Bunun için çok çalışacağım."

Merkezde dil ve diksiyon eğitimi veren öğretmen Aysel Akalp, öğrencilere sadece derslerinde değil kişisel gelişimleri için de destek olduklarını, onların en iyi eğitimi almaları için uğraş verdiklerini kaydetti.

Akalp, "Bu sene 93 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdik. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki yıl bunu katlama hedefindeyiz." diye konuştu.

- "Gençlere güzel bir gelecek hazırlayacağımıza söz veriyoruz"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak bir yandan kentte alt ve üst yapı hizmeti sunarken diğer yandan gençlerin iyi bir eğitimle güzel yerlere gelmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gençlere büyük değer verdiklerini, gençlerin "gelecek" demek olduğunu dile getiren Yarka, şunları kaydetti:

"Merkezimizde 2 bin 500 öğrenci kapasitemiz var. Burada eğitim gören 120 öğrencimizden 93'ü tıp, hukuk, hemşirelik gibi birçok branşta üniversiteyi kazandı. Bu bizi çok mutlu etti. Daha fazlası için daha çok gayret edeceğiz. Geçmişte terör nedeniyle okula, dershaneye gidemediler. Şırnak Belediyesi olarak gençlere böyle bir merkez açtık. Gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacağımıza söz veriyoruz. Eğitimi daha üst yerlere götürmek için belediye olarak devamlı onların yanında olacağız. Yeter ki onlar çalışsın, biz her türlü desteği vereceğiz."









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