Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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