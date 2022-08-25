Gölgesinde otururken kayan tırın altında kalan sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta gölgesinde otururken, kayan tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Namaz Dağı mevkisinde Ahmet Ökmen yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır yokuşu çıkamadı.

Ökmen, yakınlarda bulunan tanıdıklarından yardım istedi.

Bu sırada Ökmen, tırda bulunan oğlu ve diğer bir kişi ile araçtan indi.

Gölgesinde oturup yardım bekledikleri tırın aniden kayması sonucu iki kişi kaçarken, Ökmen ise aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Ökmen'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.