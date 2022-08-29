Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 26,3 gram metamfetamin, 2,94 gram eroin, 2,1 gram esrar, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 5 bin 390 paket sigara, 32 cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı ile 39 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.







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