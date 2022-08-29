Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen şampiyonaya, 20 ilden 37 kadın, 63 erkek takımı olmak üzere 400 sporcu katılıyor.



Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AA muhabirine, Şırnak'ın son dönemde ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üniversitelerinde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapılabilecek tesislerin olduğunu aktaran Erkan, şöyle devam etti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye ve üniversitenin ortak projeleriyle turnuvalar düzenleniyor. Daha önce Cudi Cup ulusal ve uluslararası turnuvaları yapıldı. Şimdi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası oynanıyor. Bütün tesislerimizi sporculara ve federasyona sunmuş durumdayız. Şırnak Üniversitesi olarak yılda 3-4 tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Burada güzel müsabakalar oynanıyor. İnşallah ileride daha güzel turnuvalara ev sahipliği yapacağız."

Etkinliğe Şanlıurfa'dan katılan sporculardan Nazlıcan Eken, organizasyonda şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti.

Batman'dan gelen Sevgi Demir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Şampiyonasına takım olarak katıldıklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Sevgi Demir, "Oynadığımız maçları kazandık. Buranın çok güzel bir atmosferi var. Burada şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tenis müsabakaları, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

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