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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta okul bahçesinde yetiştirilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

AA

Şırnak'ta okul bahçesinde yetiştirilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde okulun bahçesinde üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçedeki Çukurca İlk ve Ortaokulu'nda yürütülen "GAP Yeşil İnovasyon" projesi kapsamında, okul bahçesinde kullanılmayan yaklaşık 600 metrekarelik alan sebze bahçesine dönüştürüldü.

İlkbaharda fideleri toprakla buluşturan öğretmen ve öğrenciler, yetişen domates, salatalık, biber, soğan ve fasulye gibi ürünleri toplayarak, okul çevresinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Okulun müdürü Sekvan Yel, tarım alanı oluşturmak amacıyla bahçede atıl durumdaki alana toprak ilavesi yaptıklarını ve köyden getirdikleri ata tohumlarını ektiklerini söyledi.

Öğrencilerle sebze bahçesi yaptıklarını anlatan Yel, "Bahçemizde sebze çeşitlerimiz var. Hafta sonu kurslarına gelen öğrencilerimiz öncelikle yetişen ürünlerin hasadını yapıyor. Daha sonra bu ürünleri poşetleyerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Bu şekilde öğrencilerimiz toprakla buluşuyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Benek de arka bahçede yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.​​​​​​​

Berivan Atilla ise okulda boş vakitlerinde toprakla buluştuklarını aktardı.

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