Silopili esnaf iş yerinde sunulan eğitim desteğiyle 70 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde esnaflık yapan 70 yaşındaki Yunus Tursun, "Kur’an Gönüllüleri Sahada" projesi kapsamında iş yerinde Kur'an-ı Kerim öğrendi.



Müftülük tarafından düzenlenen Kur'an kurslarına iş yoğunluğundan dolayı katılamayan doktor, öğretmen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişiler için hazırlanan proje ile din görevlileri sahada görevlendirdi.

Ocak ayında başlayan proje kapsamında il genelinde görevli 579 din görevlisi, farklı mesleklerden 2 bin 500 kişiyi hafta içi her gün ev ve iş yerlerinde ziyaret edip, yaklaşık 30 dakika Kur'an-ı Kerim öğretiyor, temel dini bilgiler veriyor.

Silopi ilçesinde esnaf Yunus Tursun da bu projeden yararlanarak iş yerinde 7 ayda Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Silopi Aile Dini Rehberlik Birimi Koordinatörü ve ilçe vaizi Mesut Aslan tarafından verilen eğitimle Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Tursun, çok mutlu olduğunu belirterek, projede emeği bulunan herkese teşekkür etti.



Mesut Aslan da kendilerine başvuran esnaf Yunus Tursun'un, destekleriyle 7 ayda Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler bizlere başvurabilir. Gönüllü olarak bu hizmeti vermeye hazırım. Öğrenmek için niyet edenlere Kur'an-ı Kerim hediye edeceğim." dedi.







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