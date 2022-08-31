Şırnak'ta köy yaşam merkezi açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi Yeşilyurt köyünde tadilatı tamamlanan okul binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü.



Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Köy Yaşam Merkezi" projesi kapsamında Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yeniden tadilatı yapılan ve içerisinde ilkokul, anaokul ve Halk Eğitim Merkezi bulunan yaşam merkezi, törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, köy yaşam merkezi projesi ile yenilenen köy okullarında eğitim, çalışma ve sosyal alanları ile köylerin en aktif yerleri olacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen de, Türkiye, Suriye ve Irak sınırının sıfır noktasındaki Yeşilyurt köyünden başlayarak, ilçe merkezinden uzak köylerde yaşam alanları yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan proje ile köylerde kullanılmayan ve atıl durumda olan köy okullarını yeniden canlandırarak vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden bilen, şöyle dedi:

"İlçemizde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeşilyurt Köy Yaşam Merkezi yenilenerek köy halkımızın hizmetine sunuldu. Hemen hemen her köyümüzde köy okullarımız mevcut fakat zaman içerisinde çeşitli sebeplerle bu okullarımız kullanılmamaya başlanmış ve kendi haline bırakılmış. Köy Yaşam Merkezi projesi ile yenilenen köy okullarımız içerisindeki eğitim, çalışma ve sosyal alanları ile köylerimizin en aktif yerleri olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından, Yeşilyurt köy yaşam merkezi hizmete açıldı.

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