Şırnak’ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, mutfak tüpünün patladığı ev, sonrasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Sinekli Meydan Mahallesi'nde Osman A’ya ait müstakil kerpiç evde bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın başlayan ev kısa sürede alevler içerisinde kaldı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.



Dumandan etkilenen 5 kişilik aile tedbir amaçlı Beytüşşebap Hastanesine kaldırıldı.

Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.









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