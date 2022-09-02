Silopi'de 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde 252 öğrenci yaz kursunda Kur'an-ı Kerim öğrendi.



İlçe Müftülüğünce Çarşı Camisinde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'in önemi anlatıldı.

Camiler arası düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren ve Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere ödül verildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Gezer, yaz kurslarında gayret sarf eden çocukları tebrik etti.

Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansur ise, "Duyarlı esnafımızın katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize de kitap hediye ettik." diye konuştu.

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