Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B'yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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