Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 164,41 gram metamfetamin, 235,1 gram esrar, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 2 bin 716 litre akaryakıt, 420 paket sigara, 36 cep telefonu ile 36 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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