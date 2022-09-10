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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 1 milyon 800 bin yavru sazan baraj gölü ve göletlere bırakılacak.



Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Şırnak'taki baraj gölü ve göletlere çalışmalar kapsamında yavru sazan bıraktıklarını söyledi.

Kaçak avlanmayla mücadeleye de önem verdiklerini belirten Demirel, şöyle konuştu:



"Bakanlığımızca yürütülmekte olan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Şanlıurfa Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim İstasyonundan 1 milyon 800 bin adet yavru sazan balığı gönderildi. Bunları il genelinde Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerin teknik personelleri tarafından baraj gölü ve göletlere dağıtımını gerçekleştireceğiz."



Demirel, "Amacımız bölgede insanları balıkçılığa teşvik etmek, amatör balıkçılığı geliştirmek, bölgemizde eksik olan balık tüketimini artırmaktır. Yapılan çalışmalar sayesinde barajlardaki balık stokları artacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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