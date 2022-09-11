Ağustos sıcakları en çok Cizrelileri bunalttı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan vatandaşlar için ağustos ayı bunaltıcı sıcaklar nedeniyle zor geçti.

Geçen ayın, 1970-2022 yılları arasındaki en sıcak üçüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçtiği Türkiye'de, en yüksek sıcaklık 47,4 olarak Cizre'de ölçüldü.

İlçede kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, en çok etkilenenlerin başında açık alanda çalışanlar geldi.

- "Hissettiğimiz sıcaklık 55-60 dereceyi buluyor"

Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Surguç, AA muhabirine, ilçede hissedilen sıcaklığın termometrelerin gösterdiğinin çok üstünde olduğunu söyledi.

Surguç, "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında Cizre'de hava sıcaklığı çok yüksek derecelerde seyrediyor. Hissettiğimiz sıcaklık 55-60 dereceyi buluyor." dedi.

Hava sıcak olduğu için esnafın öğle saatlerinden itibaren kepenk kapattığını, insanların da evlerinde dinlenmeye çekildiğini anlatan Surguç, şunları söyledi:

"Saat 17.00 gibi hava serinleyince esnaf kepenk açıyor ve insanlar o saatlerde alışverişe çıkabiliyor. Bizim gece hissettiğimiz sıcaklık batıdaki vatandaşların gündüz hissettiği sıcaklık derecesi. Durum böyle olunca da insanlar klimalı ortamlarda ancak yaşamını sürdürebiliyor. Yaz aylarında burada klimasız bir ortamda yaşamak neredeyse imkansız bir duruma geliyor."

- "Bu yıl ağustos ayı bizim için bayağı zor geçti"

Elektrik tesisatçısı İdris Bağdur da yaz aylarının genelde Cizre'de çok sıcak geçtiğini ancak bu sene hissettikleri sıcaklığın çok daha fazla olduğunu belirtti.

Özellikle inşaat sektöründe açık alanda çalışanların oldukça zorlandığını dile getiren Bağdur, "Hava çok sıcak olduğu için çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl ağustos ayı bizim için bayağı zor geçti. 42 yaşındayım, böyle bir sıcaklık görmedim." dedi.

Bağdur, ilçede kliması bulunmayan kişilerin yazı geçirmekte çok zorlandığını da ifade etti.

- "Sıcak havada çalışmak zorunda kalıyoruz"

Klima bakım yetkili servisinde usta Emin Oyman ise bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarının çok sıcak geçtiğini belirterek, Cizre'nin ise ağustosta kaydedilen en yüksek sıcaklıkla rekor kırdığını anlattı.

Oyman, ilçede özellikle temmuz ve ağustos aylarında iş yoğunluğu yaşadıklarını dile getirerek, "Çünkü vatandaşların kliması bozulunca sıcakta evlerinde duramıyorlar ve klima ustalarından yardım istiyorlar. Ustalar olarak vatandaşların serin bir ortamda zaman geçirmesi için sıcak havada çalışmak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Klimalı ortamda çalışanların çok etkilenmediğini ancak açık alanda ya da kapalı ortamda sıcağa maruz kalarak çalışanların mağduriyet yaşadığını dile getiren Oyman, hava sıcaklığının çok arttığı dönemlerde klimaların dahi yeterli gelmediğini anlattı.

Oyman, "Hava sıcaklığı 45 derece ise hissettiğimiz 50 derecedir. Bu güneşte durulduğunda 60 dereceye kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Esnaf Cemal Canoruç, kavurucu sıcakların mağduriyete neden olduğunu belirterek, sıcak geçen aylarda vatandaşların gündüz evlerinden dışarı çıkamadığını, çoğu esnafın kepenk kapatıp evde ya da serin yerde dinlendiğini belirtti.









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