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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’a atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı

AA

Şırnak’a atanan öğretmenler çiçeklerle karşılandı

ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca Şırnak'a atanan öğretmenler kentte çiçeklerle karşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurumun bahçesinde kente yeni atanan öğretmenler için "Hoş geldin öğretmenim" adıyla etkinlik düzenlendi.

Kentte göreve başlayacak öğretmenlere çiçek verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, gazetecilere, Bakanlıkça Şırnak'a atanan 604 öğretmenin kente gelmeye başladığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tetik, "Yeni atanan öğretmenlerimize Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Öğretmenlerimize her zaman kapımız açık ve her zaman onların yanında olacağız. Kentin eğitim öğretim kalitesini hep birlikte el ele vererek yukarıya taşıyacağız." dedi.

Kent genelinde 9 bin 200 öğretmen ve 150 bin öğrenci olduğunu ifade eden Tetik, öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle bugün itibarıyla kapandığını belirtti.

Tetik, "Hiçbir dersimiz boş geçmeyecek. Ders kitaplarımız da öğrencilerimizin masasında hazır. Bakanlığımızın bu yıl yaptığı uygulama ile ders kitaplarımızın yanı sıra kaynak kitaplar da gönderdi. Bu sabah itibarıyla hem ders hem de kaynak kitaplarımız öğrencilerimizin masasında duruyor. Velilerimizin hiçbir kaynak kitap almasına gerek yok. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan Şırnak'a atanan öğretmen Özlem Özdeş, ilk görev yerinin Şırnak olduğunu belirterek, ilk mesai gününün heyecanını yaşadığını belirtti.

Özdeş, şunları söyledi:

"İnşallah görev sürem boyunca fayda sağlarım. Şırnak'ta olduğum için mutluyum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bizim için karşılama töreni hazırlamasından dolayı çok duygulandım, mutlu oldum. Kendimizi çok değerli hissettirdiler. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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