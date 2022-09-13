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Şırnak'ta "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

AA

Şırnak'ta "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Ahilik Haftası" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği bahçesindeki tören, İl Ticaret Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Ömer Kabak Meydanından, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yapıldı.

Vali Osman Bilgin, Cumhuriyet Meydanında yapılan programda, ahi teşkilatının, milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

"Şırnak artık eski günleri yaşayan değil, her alanda olduğu gibi ticaret alanında da esnafımız kendi alanında çok güzel işler yapıyor. Şırnak inşallah hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir." diyen Bilgin, ahiliğin sadece ticari yaşamın dizayn eden değil aynı zamanda toplumu da dizayn ettiğini belirtti.

Osmanlıyı kuran değerlerde da ahiliğin olduğunu anlatan Bilgin, "Ahilik sadece esnafı ayakta tutan değil aynı zamanda toplumu ve devleti de ayakta tutan ve istikrarı, sürdürebilirliği getiren, insanların yaşama sevincini artıran unsurdur." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, folklor ve tiyatro gösterisinin sunulduğu programda, ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili "şet kuşatma" merasimi yapıldı, yılın ahisi Bayram Özkan, yılın kalfası Halime Zeyrek ve yılın çırağı seçilen Vedat Bektaş'a plaketleri verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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