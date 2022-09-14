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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta kaçak avcılar dronla denetlendi

AA

Şırnak'ta kaçak avcılar dronla denetlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beytüşşebap ilçesinde kaçak avcılığa yönelik dronla denetim gerçekleştirdi.

Beytüşşebap'ın Günyüzü köyü kırsalında kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, dron ve dürbünlerle avcıların av için seçtiği muhtemel alanları inceledi.

Denetlemede çeşitli kuş türlerini de fotoğraflayan ekipler, yabani hayvanların geçebileceği noktalara da fotokapan kurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, görevlerinden birinin de kaçak avcılıkla mücadele olduğunu belirterek, belirli zaman aralıklarında kaçak avcılığın önüne geçmek için kırsalda denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde dron, dürbün, fotoğraf makinesi, insansız hava aracı ve fotokapanlardan da yararlandıklarını ifade eden Kalay, bölge geneline 12 fotokapan kurduklarını, amaçlarının memeli hayvanlara yönelik av baskısını en aza indirmek ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği tespit etmek olduğunu belirtti.

"Denetimler çerçevesinde yıl içerisinde kaçak avlandığını tespit ettiğimiz 21 kişiye 1 milyon 148 bin lira ceza uyguladık." diyen Kalay, cezaların amacının av baskısını azaltmak ve caydırıcılık sağlamak olduğunu anlattı.

Yaban hayvanlarının yaşamını sürdürmesi için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getiren Kalay, sadece av sezonu içerisinde avlanılmasını istediklerini kaydetti.

Kalay, "Aksi takdirde kaçak avcılık nedeniyle gelecek nesiller doğal kaynaklarımızın devamını göremeyecekler. Kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaçak av yapan kişilerin görülmesi halinde jandarmaya ya da bize bilgi verilmesini bekliyoruz." diye konuştu.


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