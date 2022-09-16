Cizre'de muhtarlarla toplantı düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlar sorun ve taleplerini Demir'e iletti.

Toplantıda konuşan Demir, mahalle ve köylere ait sorunların muhtarlar tarafından yerinde tespiti, ilgili kurumlara iletilmesi ve takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Demir, "Kamu kurumları, muhtarların taleplerini dikkate alarak hizmete dönüştürmek için gereğini yapacak. Muhtarlarla sürekli bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.



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