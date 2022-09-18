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Balkan Kupası'nda mücadele edecek Cizre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Balkan Kupası'nda mücadele edecek Cizre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, Moldova temsilcisi DORD Chisina ile 20 Eylül'de, Kosova'nın KV Peja takımıyla da 21 Eylül'de yapacağı müsabakaların hazırlıklarını sürdürdü.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Avrupa'ya gitmeye hak kazanan Cizre Belediyespor, Şırnak Spor Salonu'nda 20 Eylül Salı günü saat 15.00'te DORD Chisina, 21 Eylül Çarşamba günü ise saat 13.00'te KV Peja takımıyla karşılaşacak.

Takımın başantrenörü Burak Hascan, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirine, bir ay boyunca İstanbul'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, bu hafta Balkan Kupası ile 1 Ekim'de başlayacak lige hazır olduklarını söyledi.

İstanbul'daki hazırlık müsabakaları kapsamında Galatasaray HDI Sigorta ile 2 maç yaptıklarını anımsatan Hascan, "Balkan Kupası'ndan dolayı sezonu erken açtık. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Takım kondisyon, teknik ve taktik açıdan hazır durumda. Cizre Belediyespor olarak hedefimiz Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanmak." diye konuştu.

Oyunculardan Kemal Kayhan, yeni sezona ve Avrupa maçlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

"Balkan Kupası'nda iki maçımız var ve bu maçları alıp Challenge Kupası'na devam etmek istiyoruz." diyen Kayhan, taraftarın desteğiyle kupayı kente getirmek istediklerini ifade etti.

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