Şırnak'ta yerde bulduğu cisim elinde patlayan çoban ağır yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çoban, hayvan otlatırken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.
Beytüşşebap'taki Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Z.Ş. (20), yerde bulduğu henüz niteliği belirlenemeyen cismi incelemeye başladı.
Cismin elindeyken patlaması sonucu ağır yaralanan Z.Ş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Z.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.