Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

1 haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 40 emtia eşyası, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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