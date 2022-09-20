Belediyenin 11 yıllık temizlik işçisi Cizre'nin duvarlarını resimlerle süsledi

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ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN/FARUK KÜÇÜK - Cizre Belediyesinin 11 yıllık temizlik işçisi 42 yaşındaki Mehmet Aydın, resim yeteneğiyle ilçenin duvarlarını tuvale dönüştürdü.

Şırnak'ın Karageçit köyünde yaşayan Aydın, terör nedeniyle 1987 yılında ailesiyle önce Cizre'ye daha sonra İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı.

Küçük yaştan itibaren resim yapan Aydın, 1998'de İstanbul'da ilk kişisel resim sergisini açtı.

Yıllar sonra Cizre'ye dönen 11 çocuklu ailenin en büyük oğlu Aydın, bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan da aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştı.

Cizre ilçesinde belediyeye 2011 yılında taşeron işçi olarak alınan Aydın, farklı üniversitelerin "Yapı Ressamlığı","Fotoğrafçılık ve Kameramanlık" ile "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı" programlarından mezun oldu.

Resme olan kabiliyetinin fark edilmesi üzerine geçici olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevlendirilen Aydın, 4 aydan bu yana Cizre'deki duvarlara ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini resmediyor.

Aydın'ın duvarlara resmettiği, Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri, Ulu Cami, Hamidiye Kışlası, Mehmet Ağa Kasrı, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Ciziri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese, dengbejlik kültürü ve Cizre'de 1450-1451 yıllarında yaşanan, birbirine aşık olan ancak kavuşamayan iki genç olan Mem ile Zin'in resimleri büyük ilgi görüyor.

- "Sanatı hayatın bir parçası olarak görüyorum"

Mehmet Aydın, AA muhabirine, ilçedeki farklı duvarlara farklı boya ve tekniklerle resimler yaptığını belirterek, resimlerde kara kalem tekniğinin yanı sıra sulu, yağlı ve akrilik boya kullandığını söyledi.

"Sanatı hayatın bir parçası olarak görüyorum. Sanat benim için hayattır. İnsanın kendi kültürünü ve değerlerini duvarlara resmetmesi büyük bir mutluluk ve şans." ifadelerini kullanan Aydın, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak için duvarlara resmettiğini belirtti.

Resimlerin beğeniyle karşılandığını, görenlerin "Keşke daha önce yapılsaydı" dediğini aktaran Aydın, duvar resmi yapmayı öğrenmek isteyenlerin olduğunu da kaydetti.

- "Yeteneğinden faydalanıldı"

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cüneyt Munis de belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Aydın'ın resim yeteneğinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Resimlerle ilçe genelinde güzel bir görüntü oluşturduklarını kaydeden Munis, "İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler bu görüntü karşısında öz çekim yapıyorlar." dedi.

Aydın'ı verim alabilecekleri bir pozisyonda değerlendirdikleri için memnun olduklarını ifade eden Munis, ilçede bu tür çalışmaların devam edeceğini, daha güzel bir kent görüntüsü için hizmeti sürdüreceklerini belirtti.

- "Cizre'nin sokaklarını güzelleştiriyor"

Vatandaşlardan Songül Tunç yapılan çizimleri çok başarılı bulduğunu, ilçenin tarihi ve kültürünü yansıtan resimlerin önünde fotoğraf çekimi yapılabildiğini dile getirdi.

Mecit Çağırcı ise Aydın'ın resimlerinin ilçeye renk kattığını belirterek, "Cizre'nin sokaklarını güzelleştiriyor. Çok mutluyuz." dedi.





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