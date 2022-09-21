PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (61) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

​​​​​​​Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı, hayatını kaybedenler için dua etti.

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Terör örgütünün Kürtlerin düşmanı olduğunu kaydeden Güngör, "Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler." diye konuştu.

Mehmet Nuri Güngör de saldırının üzerinden 35 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi taze olduğunu ifade ederek, terör örgütünü kınadığını ve lanetlediğini bildirdi.

Terörle mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Güngör, "Toplanma amacımız, bizleri burada yok etmeye çalışanlara karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbetini beklediğimizi göstermektir." dedi.

Fatma Güngör de yaşananları anne ve babasından hep dinlediğini, insanların terör örgütü tarafından katledilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardı.

Güngör, "Bir çocuk masallarla büyüyor. Biz terörün yaptığı olaylarla büyüdük. Onları kınıyor, lanetliyoruz. Her daim biz buradayız. Yıllar geçse de bu olayı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.





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