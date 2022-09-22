Silopi'de 100 dekar alanda ayçiçeği ekildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tohumculuk faaliyetleri kapsamında Silopi ilçesi Pınarönü köyünde 100 dekar alanda ayçiçeği ekildi.

Şırnak'ta ayçiçeğinin alternatif ürün olarak ekilmesi ve ekim alanların artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar kapsamında Silopi ilçesi Pınarönü köyünde 100 dekar alanda ürün ekilerek verimlilik tarla kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gelecek yıldan itibaren ayçiçeği ekmek isteyen çiftçilere yüzde 75 oranında tohum desteği sağlanacak.

Pınarönü köyünde ayçiçek hasadının kasım ayında yapılması planlanıyor.



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