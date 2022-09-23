Cizre'de rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde rehber öğretmenler toplantısı yapıldı.



Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda rehber öğretmenler toplantısı Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ve ilçede görev yapan tüm rehber öğretmenler katıldı.



Rehber öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekildiği toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra yıl boyunca yürütülecek olan rehberlik faaliyetleri ve uygulanması planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.





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