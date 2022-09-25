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Cizre'nin voleybol takımı Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanıyor

AA

Cizre'nin voleybol takımı Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanıyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN/ FARUK KÜÇÜK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 yıl önce kurulan Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hazırlanıyor.

Voleybol Efeler Ligi'ne geçen yıl yükselerek ligi altıncı sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen hafta Balkan Kupası'nda Moldova'nın Dor Chişinau ve Kosova'nın KV Peja takımlarını yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazanan takımın yönetim ve taraftarlarında bu başarının coşkusu yaşanıyor.


- "Hedeflenen başarılar yakalandı"

Rams Global Cizre Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine, hafta içinde takımın Kosova ve Moldava temsilcilerini yenerek Balkan Kupası'nı almasının ilçenin ve bölgenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni de 6. sırada bitirdiklerini hatırlatan Çağlı, 9 yıl içerisinde bu başarıyı sağlayan bir kulübün bölgede olmadığını belirterek, "Hedefimiz bu başarıları kalıcı hale getirmek ve her yıl ilk 5 takım arasında yer almak. Geçen yıl devraldığımızda lige iyi başlayamamıştık, sonra yaptığımız birkaç takviye ile takım göğsümüzü kabartan başarılar elde etti. Yönetim, teknik heyet ve futbolcu koordinasyonu ile hedeflenen başarılar yakalandı. Amacımız bu başarıları kalıcı hale getirmek." diye konuştu.

Çağlı, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve taraftarla yapılan iyi bir koordinasyonla başarının geldiğini kaydetti.

Yeni sezon için Fenerbahçe, Galatarasay, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi büyük bütçeli ve güçlü takımlarla başa baş mücadele edecek takım kurduklarını anlatan Çağlı, "Bölgemizde, kentimizde belki voleybol çok tanınmıyor olabilir ama biz bunu başarılarla tanıttığımıza inanıyoruz. Efeler Ligi'ndeyiz ve yakaladığımız başarı tesadüf değil. Bunu göstermek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekrar Avrupa kupalarına katılmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- Cizreliler de gelen başarılardan mutlu

Cizre Botanlılar Taraftar Grup lideri Mehmet Şükrü Karaberk de takımın 9 yıl içerisinde büyük başarılar elde ederek kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Daha önce voleybol kültürü yoktu ama şimdi voleybolda büyük başarılar elde ediyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Burası futbol şehriydi ama voleyboldaki başarılar elde edilince artık voleybol ile anılıyor, voleybol seviliyor." ifadelerini kullandı.

İlçede esnaflık yapan Ali Elçi, takımın elde ettiği başarılarla insanların artık voleybola ilgi duymaya başladığını ve artık bu başarıları her yıl takımlarından beklediklerini söyledi.

Esnaf Ahmet Şen ise takımı tebrik ederek, artık ilçenin adının Avrupa'da anılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Mehmet Güngenç de taraftarlar olarak takımla çok gururlandıklarını belirterek, "Cizre'nin ismi sadece bölgede değil artık tüm dünyada duyuluyor. Balkan Kupası'nı kazandık. Bize bu gururu yaşattıkları için takım ve yönetimi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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