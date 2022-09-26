Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 10,17 gram metamfetamin, 68,54 gram eroin, 20,67 gram esrar, gümrük kaçağı 12 bin 415 paket sigara, 1000 puro, 578 emtia malzemesi 20 cep telefonu, 16 litre alkol, 10 sahte resmi belge, 3 elektronik malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığınca, bir haftada il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında, 7 ayakkabı, 23 elektronik sigara, 6 cep telefonu, 20 kilogram çay, 915 paket sigara ile 5 bin 520 hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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