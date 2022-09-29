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Cizreli kadınların el emeği kooperatifle gelire dönüştü

AA

Cizreli kadınların el emeği kooperatifle gelire dönüştü

ŞIRNAK - EKREM PAYAN/FARUK KÜÇÜK - Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı desteğiyle kurulan kooperatif sayesinde kadınların evlerinde yaptığı el emeği ürünler gelire dönüştü.

Cizre Kaymakamlığı, bu yıl şubat ayında Ticaret Bakanlığının KOOP-DES (Kooperatif Desteği) kapsamında İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışan 7 usta öğretici kadın üzerinden "Sınırlı Sorumlu El Emeği Göz Nuru Kadın Kooperatifi" kurdu.

İlçe Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dengbej Evi'nde 65 metrekarelik bölümde kooperatif aracılığıyla kadınların evlerinde yaptıkları kilim, çanta, iğne oyası yazma gibi ürünler sergilenerek satışa sunuluyor.

Ürünlerin satışından elde edilen gelir, kadınların aile bütçesine katkı sağlıyor. Şimdiye kadar kooperatif üyesi usta öğreticilerin ulaştığı 100 kadın ürünlerini satışa sunma imkanı elde etti.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Hamide Toksul, AA muhabirine, el işlerinde becerikli kadınların el emeklerini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toksul, "Çoğu kadınımız okumamış ve evde oturuyor. Ekonomik olarak onlara yardımcı ve destek olmak istiyoruz. Kadınlarımız, evlerinde yaptıkları ürünleri kooperatif aracılığıyla satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Turistlerin ziyaretlerinde ilçeye ait ürün gördüklerinde mutlu olduğunu aktaran Toksul, ürünlerin sosyal medya üzerinden de satışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Toksul, yapılacak ürünün malzemesini alamayacak kadınlara da malzeme desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Kooperatife ürün veren Hülya Kasırga da eşi vefat ettikten sonra çocuklarına bakmak için el emeklerini kooperatifte satışa sunduğunu belirtti.

Daha önce ürünlerini satışa sunacak yer konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Kasırga, "Açılan kooperatif sayesinde el emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Bazen evde bazen de buraya gelip çalışıyorum. Kooperatif sayesinde kadınlar kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üstünde durabilecek." ifadelerini kullandı.

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