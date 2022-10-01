Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sanayi Işıklı Kavşağı'nda kazalarda can kaybının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek, araç kullanırken cep telefonu kullanımını engellemek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla dron destekli denetim yapıldı.

Denetimde, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza uygulandı, 1 sigortasız araç trafikten men edildi.

Ekipler, kazaların önlenmesi amacıyla dron destekli trafik denetimini yaptıklarını belirterek, denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek istediklerini bildirdi.





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