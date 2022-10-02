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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

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