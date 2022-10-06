Silopi'de "Yer fıstığı hasat şenliği"

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Yer fıstığı hasat şenliği" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Şırnak Valiliği ve Silopi Kaymakamlığı'nca Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen konserde aralarında "Tıvorlu İsmail" olarak tanınan İsmail Aşkan'ın da bulunduğu yerel sanatçılar, Türkçe-Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Konseri izlemeye gelen çok sayıda kişi, müzik eşliğinde halaylar çekerek, şarkılara eşlik etti.

Şenliğe Vali Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.







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