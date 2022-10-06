Şırnak'ta üreticilere tohum ve fide desteği

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen tarım şenliğinde üreticilere kışlık sebze fidesi ve sertifikalı tohum desteği sunuldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 500 bin sebze fidesi, 160 ton da sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada etkisini gösteren salgın ile tarımın öneminin daha da anlaşıldığını belirterek, tarımın son yıllarda en önemli sektörlerden biri haline geldiğini söyledi.

Tarımda teknolojiyi kullanıp, vatandaşları destekleyerek üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cizre Barajımıza en kısa sürede başlanıyor. Ovalarımız artık sulanacak. Şırnak'ın yüzde 40'ı orman görünüyor ama orman yok. Bu dağları gerçek anlamda ormanlaştırmalıyız ama vatandaşların yararlandığı ormanlar olmalı. Fıstık, ceviz, badem ve bölgesine göre zeytin. Örnek çiftçilerimizle bu projeyi uygulamaya geçiriyoruz. Gelin her yeri ormanlaştıralım ama terör örgütünün yararlandığı ormanlar değil, vatandaşların yararlandığı, vatandaşa ekonomik gelir getiren ormanlar yapmak istiyoruz."

Fide desteğine de değinen Bilgin, bu desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bilgin, "Burada amaç üretmek. Vatandaş yeter ki gelsin, her projeye ödenek ayıracağız. Vatandaşların ayakta durabileceği bir sistem oluşturmak için onları tarım, hayvancılık ve üretime yönlendireceğiz." dedi.

- "Hedefimiz 2 bin 500 dekar alanı tarıma kazandırmak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de proje kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile 160 ton sertifikalı tohum verdiklerini, amaçlarının atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 1200 dekar araziyi tarıma kazandırdıklarını anlatan Demirel, "Bu sene hedefimiz 2 bin 500 dekar alanı tarıma kazandırmak olacak. Bu her sene artarak devam edecek. Bölgemizde atıl arazi bırakmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Tohum desteği alan çiftçilerden Ahmet Özbey ise sunulan destek için teşekkür ederek, bu sayede atıl arazilerde ekim yapabileceklerini belirtti.





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