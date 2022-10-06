Şırnak'ta sektör temsilcileri, deneyimlerini öğrencilere aktardı

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ŞIRNAK (AA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi" kapsamında Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, programda yaptığı konuşmada, ülkelerin üniversite eğitimi almış eğitimli insanlara ihtiyaç duyduğunu, Türkiye'de nüfus artışı ile üniversite sayılarının da arttığını söyledi.

Kentin artık güvenlik sorununun ortadan kalktığını, gençlerin istihdam odaklı alanlarda eğitim almaları gerektiğini dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Gençler, bu alanda kendini geliştiren iş hayatlarında yaptıkları kariyerler ile birlikte yeni kariyerlerin önünü açacakları uygulamaların içerisinde olması gerekiyor. Artık mesleki eğitimin önemini, artık insanların meslek edinmesinin her şeyden önemli olduğunun olgusunu gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Gençlerden önce ailelerimize anlatmamız gerekiyor."

DİKA Genel Sekreteki Ahmet Alanlı da, istihdam oranını artırmak istediklerini, tek amaçlarının kariyer yolculuğunda gençlerin daha nitelikli hale getirilerek istihdam edilebilirliğini yükseltmek olduğunu belirtti.

İki gün sürecek etkinliklere, 40'ı aşkın farklı sektörde faaliyet yürüten firma katıldı. Kurulan stantlara gelen öğrenciler çalışma hayatı ve istihdam olanakları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Etkinlikte sunum yapan girişimciler ise tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, özel sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.













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