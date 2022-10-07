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Şırnak Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

AA

Şırnak Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, ŞÜ'nün Türkiye’nin en hızlı gelişim gösteren üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte huzur ve güvenliğinin tesis edilmesi ile ŞÜ'yü tercih eden öğrenci sayılarında çok ciddi artışlar olduğunu aktaran Alkış, 2017'de 2 bin 626 olan öğrenci sayısının bu yıl 5 bin 623'e çıktığını vurguladı.

Alkış, "Bu türlü yükselmelerin temelinde devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın ve ordumuzun saygıdeğer komutanları ve tüm güvenlik kuvvetlerinin güvenlik alanında aldığı tedbirler yatmaktadır." dedi.

Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Baz da 14 yıl önce kurulan Şırnak Üniversitesinde 339'u akademik olmak üzere 668 personel ile hizmet verildiğini, yüzde 99 yerleştirme oranına sahip olduklarını belirtti.

Baz, "71 farklı ilden öğrencimiz olması da ayrı bir zenginlik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2022-2023 akademik yılımızın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törende doçentlik unvanı alan öğretim üyelerine cüppe giydirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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